2022/01/08 | 00:06 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني

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القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث إطلاق ( ٧ ) صواريخ نوع كاتيوشا من جنـوب ناحية التون كوبري في قضـاء الـدبس بمحافظة كركوك، باتجـاه قطعـات البيشمركة في التلال المقابلة لمدينة التون كوبري ضـمن قاطع مسـؤولية الفوج الثاني في لواء المشاة ٣١ بالفرقة الثامنة، حيث سقطت في أماكن متفرقة دون خسائر.

كما تم العثـور علـى ( 8 ) قواعـد في مكـان إطـلاق الصواريخ.

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٧ كانون الثاني ٢٠٢٢

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تصدر بياناً بعد استهداف صاروخي طال مقراً للبيشمركة في ’ألتون كوبري’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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