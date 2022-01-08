فتح تحقيق في حادث إطلاق صواريخ كاتيوشا من جنـوب ناحية التون كوبري

2022/01/08 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا بحادث إطلاق 7 صواريخ كاتيوشا في ناحية التون كوبري.وذكرت الخلية في بيان أن "القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث إطلاق ( 7 ) صواريخ نوع كاتيوشا من جنـوب ناحية التون كوبري في قضـاء الـدبس بمحافظة كركوك، باتجـاه قطعـات البيشمركة في التلال المقابلة لمدينة التون كوبري ضـمن قاطع مسـؤولية الفوج الثاني في لواء المشاة 31 بالفرقة الثامنة، حيث سقطت في أماكن متفرقة دون خسائر". وأضافت، أنه " تم العثـور علـى ( 8 ) قواعـد في مكـان إطـلاق الصواريخ".

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