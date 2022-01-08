الإطار التنسيقي يوجه دعوة للصدريين لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً بالعراق

2022/01/08 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، دعوة للصدريين لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً بالعراق.

وقال إعلام الإطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " الاطار التنسيقي ناقش في اجتماعه الـ 66 قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية ونجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية".

وأضاف "كما ويتقدم الاطار التنسيقي بالشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تازيم الموقف".

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