الاطار التنسيقي يدعو الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر

2022/01/08 | 00:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة،

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى

تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال الاطار في بيان، "ناقش اجتماع

الاطار التنسيقي رقم 66 اليوم الجمعة

قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة

الاولى

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