التربية تعلن نتائج الدور الثاني التكميلي لجميع فروع التعليم المهني

2022/01/08 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة التربية، نتائج الدور الثاني التكميلي لجميع فروع التعليم المهني في بغداد والمحافظات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها تعلن نتائج الدور الثاني التكميلي لجميع فروع التعليم المهني في بغداد والمحافظات.لمعرفة النتائج أضغــــــط هنـــــــا.

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