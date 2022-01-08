شاهد بالفيديو.. هل العراق ولاية تابعة لإيران؟! .. وإلى متى؟

2022/01/08 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hiRO644dxUs

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