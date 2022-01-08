2022/01/08 | 00:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجوهرات فريدة وأزياء معاصرة- Dayane & The City - حلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9Nn4phn-7DU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجوهرات فريدة وأزياء معاصرة- Dayane & The City - حلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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