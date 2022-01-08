الصحة العالمية تتحدث عن ’عوامل عدّة’ وراء انتشار متحور ’أوميكرون’

2022/01/08 | 01:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن انتشار متحور "أوميكرون" يعود إلى مجموعة من العوامل بينها الطفرات التي تحملها المتحورة وزيادة الاختلاط الاجتماعي.

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وصرحت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف بأنه "على الناس الإقلال من تعرضهم للفيروس ومحاولة السيطرة على انتقاله، بعد أسبوع سجلت خلاله حصائل إصابات قياسيّة".

وأكدت أن "أوميكرون تتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب، أولها الطفرات التي تحملها المتحورة والتي تخولها الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر".

وتابعت "ثانيا هناك ما يسمى الهروب المناعي.



ويعني ذلك أنه يمكن أن تتكرر الإصابة...



لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم".

وأضافت أن هناك "سببا آخر هو أننا نشهد تكاثرا لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي، وهي تختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى".

وتابعت "إلى عموم الناس، ما يجب أن تهتموا به هو فقط الإقلال من تعرضكم للفيروس، نريد أن يفهم الناس ويشعروا بأن لديهم بعض القدرة للسيطرة على العدوى".

وشددت على أن تجنب الإصابة بأعراض طويلة هو "سبب كاف" لمحاولة تجنب التقاط الفيروس.

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