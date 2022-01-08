كتاب جديد عن واقع الاقتصاد العراقي

2022/01/08 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض كتاب الاقتصاد العراقي على وشك الانهيار علاء العاني استوقفني عنوان الكتاب الذي أصدره الأستاذ الدكتور محمد طاقة والمعنون (الاقتصاد العراقي على وشك الانهيار)..فكيف لمفكر اقتصادي معروف ان يقول ان الاقتصاد العراقي على وشك الانهيار..والاقتصاد العراقي الان يمر في أسوأ مراحله منذ تأسيس الدولة العراقية، حيث أغرق بالديون وفوائدها ورهنت ثرواته، وسرقت […]

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