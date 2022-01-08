2022/01/08 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي ينال ضمانات نيابية لتجديد ولايته بغداد -عبدالحسين غزال ومراسلون الساعات الفاصلة عن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته الخامسة تحفل باتصالات تتسم عليها السرعة وشد الاعصاب، فيما يستعد محمود المشهداني لدورين مزدوجين في الافتتاح الأول ترؤسه الجلسة بوصفه الأكبر سنا والثاني الترشيح منافسا لمحمد الحلبوسي الذي تقول تقارير متطابقة انه انتهى من ضمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر ماض الى جلسة البرلمان مُحصّنا بتحالفات سنية وكردية ضامنة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر ماض الى جلسة البرلمان مُحصّنا بتحالفات سنية وكردية ضامنة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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