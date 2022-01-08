الصدر‭ ‬ماض‭ ‬الى‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬مُحصّنا‭ ‬بتحالفات‭ ‬سنية‭ ‬وكردية‭ ‬ضامنة‭  ‬

2022/01/08 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي‭ ‬ينال‭ ‬ضمانات‭ ‬نيابية‭ ‬لتجديد‭ ‬ولايته‭ ‬ بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ومراسلون الساعات‭ ‬الفاصلة‭ ‬عن‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬للبرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الخامسة‭ ‬تحفل‭ ‬باتصالات‭ ‬تتسم‭ ‬عليها‭ ‬السرعة‭ ‬وشد‭ ‬الاعصاب،‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬محمود‭ ‬المشهداني‭ ‬لدورين‭ ‬مزدوجين‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬الأول‭ ‬ترؤسه‭ ‬الجلسة‭ ‬بوصفه‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬والثاني‭ ‬الترشيح‭ ‬منافسا‭ ‬لمحمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬تقارير‭ ‬متطابقة‭ ‬انه‭ ‬انتهى‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ […]

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