عرس مَن هذا؟

2022/01/08 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يردد‭ ‬سياسيون‭ ‬متحمسون‭ ‬لتحالفات‭ ‬نخبوية،‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬كالعادة‭ ‬أية‭ ‬امتدادات‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬المنكوب،‭ ‬مصطلحات‭ ‬تطفح‭ ‬بشعارية‭ ‬منمّقة‭ ‬ومُبهرجة،‭ ‬أغلبيتها‭ ‬مدفوعة‭ ‬الثمن،‭ ‬جرى‭ ‬تكرار‭ ‬استعمالها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحقب‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬مرّت‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬الملكية‭ ‬مع‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭.‬‭ ‬ومن‭ ‬تلك‭ ‬المصطلحات‭ ‬المنسوخة،‭ ‬العرس‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬فحين‭ ‬يحشدون‭ ‬للانتخابات‭ ‬يطلقون‭ ‬هذا‭ ‬المصطلح،‭ […]

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