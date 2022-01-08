2022/01/08 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلقى بايرن ميونخ هزيمته الأولى عام 2022 بسقوطه في معقله على يد بوروسيا مونشنجلادباخ (1-2)، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني.تقدم بايرن بهدف عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18، لكن جلادباخ قلب النتيجة بهدفين متتاليين عن طريق فلوريان نيوهاوس وستيفان لاينر (27 و31).بهذه النتيجة، تجمد رصيد بايرن عند 43 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تقدم مونشنجلادباخ للمركز الـ11 بوصوله للنقطة 22.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يسقط أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونخ يسقط أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).