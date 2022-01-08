الرئيس الالماني يوجه دعوة شخصية الى ملك المغرب محمد السادس - سعيد الوجاني

2022/01/08 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني Le président allemand adresse une invitation personnelle au roi du Maroc pour visiter l’Allemagneوجه رئيس الجمهورية الألمانية دعوة شخصية لملك المغرب ، للقيام بزيارة خاصة الى الجمهورية الألمانية ..



ان هذه الدعوة جاءت بعد الانفراج الذي طل على العلاقات بين الدولتين ، بعد ازمة عرفتها العاصمتين برلين والرباط ، على اثر الموقف العدائي لحكومة Angela Merkel من نزاع الصحراء ، ومعارضتها الشديدة لاعتراف T ......





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