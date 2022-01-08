عائلات في شمال سوريا تطالب بكشف مصير مفقوديها ومعتقليها في دمشق

2022/01/08 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعزاز (سوريا)-(أ ف ب) – طالبت أكثر من سبعين عائلة في مدينة أعزاز في شمال سوريا الجمعة بالكشف عن مصير أفرادها من مفقودين ومعتقلين، مناشدة المجتمع الدولي التحرّك لبتّ الملفّ الذي يعدّ من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيداً.ومنذ بدء النزاع عام 2011، دخل قرابة مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، قضى […]

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