2022/01/08 | 01:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل العراق ولاية تابعة لإيران؟! .. وكيف ستكون النهاية؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hiRO644dxUs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل العراق ولاية تابعة لإيران؟! .. وكيف ستكون النهاية؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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