2022/01/08 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استراتيجية بايدن بشأن سوريا

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