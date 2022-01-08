الوطني يلاعب نظيره الأوغندي في {المدينة}

2022/01/08 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

يضيّف منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره الأوغندي في لقاءٍ دوليّ ودي سيقام في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد في الحادي والعشرين من كانون الثاني الحالي ضمن إطار تحضيرات أسود الرافدين لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيويّة المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأتي هذا اللقاء بعد جهود مكثفة بذلها وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والحصول على موافقة الاتحاد الدولي، وكذلك موافقة الاتحادين الأفريقي والأوغندي لخوض المباراة في العاصمة بغداد، وتأتي ضمن إطار تحضيرات أسود الرافدين لمواجهتي إيران في السابع والعشرين من الشهر الحالي ومنتخب لبنان في الأول من شهر شباط المقبل، وكذلك ضمن مساعي الاتحاد لرفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد.

يشار إلى أنَّ المنتخب الوطني سيباشر تدريباته في العاصمة بغداد بالسابع عشر من الشهر الحالي تحت إشراف المدرب بيتروفيتش.

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