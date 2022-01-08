2022/01/08 | 02:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

أنهى منتخبنا الوطني بكرة اليد معسكره القصير في قطر الذي تخلله إجراء مباراتين وديتين مع العنابي تحضيراً للمشاركة في بطولة آسيا التي تضيفها السعودية في الثامن عشر من الشهر الحالي، إلى ذلك قرّر اتحاد اللعبة المشاركة في بطولة العرب بنسختها 11 للناشئين التي تضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 2 وحتى 10 من شباط المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة حسام عبد الرضا لـ(الصباح الرياضي): إنَّ المنتخب الوطني أنهى معسكره التدريبي في قطر الذي يأتي في إطار التحضير لنهائيات آسيا التي تضيفها السعودية في الثامن عشر من الشهر الحالي، مشيراً إلى أنَّ منتخبنا خاض مباراتين أمام العنابي، خسر الأولى بنتيجة 32/ 18 هدفاً، بينما خسر المباراة الثانية بنتيجة 27/ 19، لافتاً إلى أنَّ هاتين المباراتين تعدان على قدر كبير من الأهمية نظراً لقوة المنتخب القطري الذي يعد واحداً من أقطاب اللعبة في القارة الصفراء والثامن على مونديال العالم في مصر 2021 .

وأكد أنَّ الاتحاد قرر زجّ منتخب الناشئين في بطولة العرب بنسختها الـ 11 التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 2 وحتى 10 من شهر شباط المقبل بمشاركة خمسة منتخبات هي العراق والأردن ومصر وسوريا والكويت .

من جانب آخر منح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد البحرين حقّ استضافة كأس آسيا للشباب الثامنة عشرة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم باستضافة مشتركة بين ألمانيا واليونان، خلال الفترة من 13 إلى 22 آب المقبل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب اليد يُنهي معسكر قطر ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب اليد يُنهي معسكر قطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).