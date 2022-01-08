انفجار العطيفية.. استهداف لمنزل مدير عام في وزارة النقل

2022/01/08 | 02:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني يوم السبت، بان دوي الانفجار الذي سمع كان استهدافا لمنزل مسؤول في الحكومة العراقية.واخبر المصدر وكالة ايرث نيوز، أن الانفجار كان بواسطة رمانة يدوية ألقيت على منزل مدير عام في وزارة النقل.

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استهداف لمنزل مدير عام في وزارة النقل أولاً على ايرث نيوز.

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