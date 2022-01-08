مسؤولة أميركية تنفي عزم واشنطن سحب قوات أميركية من أوروبا الشرقية

2022/01/08 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مسؤولة كبيرة في الخارجية الأميركية التقارير التي تحدثت عن أن الإدارة الأميركية تطور خيارات لسحب قوات أميركية من أوروبا الشرقية تحضيراً للمحادثات مع روسيا.

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