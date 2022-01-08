سماع دوي انفجار في جانب الكرخ من العاصمة بغداد

2022/01/08 | 02:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر محلية من العاصمة بغداد، فجر السبت، بوقوع انفجار في جانب الكرخ.

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وذكرت المصادر (8 كانون الثاني 2022)، أن "انفجاراً سُمع دويّه من جهة منطقة العطيفية شمالي العاصمة".

وأضافت أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة التي وقع فيها الانفجار"، دون أي تفاصيل أخرى حتى لحظة كتابة الخبر.

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