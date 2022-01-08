سماع صوت انفجار في بغداد

2022/01/08 | 02:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، السبت، بسماع صوت انفجار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجاراً وقع في منطقة العطيفية بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "الانفجار لم تعرف طبيعته حتى الان".

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