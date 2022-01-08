السلفي فضيحة! - محمد عبد المجيد

2022/01/08 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد كلمة سلفي تعني إنسانا متخلفا لا يعترف بتطور الأمم وتقدُّم العلوم وتجارب البشر، فيعود إلى أحداث مجهولة ماضوية نقلها موتىَ عن موتىَ، ولا يستطيع إنس أو جِنٌّ أن يتحقق من صحتها.أحداث تتصادم مع العصر، وتجمّد العقل، وتُحَوّل الدينَ إلى حكايات مُسَليــّــة !فإذا أضيفت إليها بهارات مقدسة من كتب سماوية فقد أحكمت عقدة لا حل لها، والكتُب المقدسة تستطيع أنْ تمدّك بالتبريرات التي يقوم متخلفون على عملية ......





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