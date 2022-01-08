منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب

2022/01/08 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرجح باحثون صينيون أن لديهم أدلة على أن متحور أوميكرون قد يكون مصدره الفئران، وفق دراسة نشرتها مجلة علم الوراثة والجينوم.

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