زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي في الصين

2022/01/08 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعهز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين، في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.وأوضح المعهد أن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحا (17.45 بتوقيت غرينتش)، تحدد على عمق 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترا شمال غرب مدينة شينينغ، وفق وكالة فرانس برس.

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