لمواجهة كورونا.. 90 مليون دولار من البنك الدولي لإيران

2022/01/08 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البنك الدولي على منح إيران قرضا قيمته 90 مليون دولار لمساعدتها في كبح جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت الجمعة متحدثة باسمه.

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