واشنطن تعلن دعمها للاتحاد الأوروبي وليتوانيا في مواجهة الصين

2022/01/08 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة تأكيدها "دعم الولايات المتحدة القوي" للاتحاد الأوروبي وليتوانيا في مواجهة الصين المتهمة بعرقلة صادرات ليتوانية احتجاجا على قرار السماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في فيلنيوس.

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