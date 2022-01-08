2022/01/08 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كوخ غامض" أو "مكعب القمر" هذا ما أطلق على شكل ظهر في صور التقطها برنامج الفضاء الصيني على سطح القمر، والذي تبين فيما بعد أنه صخرة.

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