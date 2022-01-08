أوميكرون يؤجل خطاب

2022/01/08 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأول من مارس كلمة عن حال الاتحاد هي عبارة عن خطاب سياسي تقليدي سنوي للرؤساء أمام الكونغرس.

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