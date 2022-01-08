منافسات الـ WWE قد تعود إلى السعودية في فبراير

2022/01/08 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي" إلى العودة لإجراء مسابقات المحترفين في السعودية في فبراير المقبل.

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