زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب تشينغهاي في الصين

2022/01/08 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، مقاطعة تشينغهاي النائية شمال غرب الصين، صباح اليوم السبت، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.وأوضح المعهد أن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحا (17.45 بتوقيت غرينتش)، تحدد على عمق 10 كيلومترات.وأضاف أن الزلزال ويقع على بعد 140 كيلومترا شمال غرب […]

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