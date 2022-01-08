2022/01/08 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كررت السلطات السعودية، الجمعة، استبعادها ارتكاب عمل إجرامي في الانفجار الغامض الذي استهدف سيارة سائق فرنسي في رالي دكار الصحراوي، مبينة أنها ستطلع فرنسا على نتائج التحقيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا حدث في رالي دكار؟ السعودية ترد على مزاعم "الهجوم الإرهابي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا حدث في رالي دكار؟ السعودية ترد على مزاعم "الهجوم الإرهابي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).