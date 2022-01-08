ما حقيقة تجديد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد

2022/01/08 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضح الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، حقيقة التقارير التي تفيد بوصول عرض مغرٍ لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي مؤخرا.وكانت تقارير صحفية، قد أفادت بعرض مسؤولي المان يونايتد على الدولي الفرنسي، راتبا هو الأعلى في البريميرليج، يقضي بحصوله على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.رغم ذلك، نشر متحدث باسم […]

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