حكايات زن يابانية (1) - محمد زكريا توفيق

2022/01/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق كوب من الشاينان إن، راهب ياباني خلال حقبة ميجي (1868-1912).



استقبل أستاذا جامعيا جاء للاستفسار عن فلسفة الزن اليابانية.قدم نان إن لضيفه كوبا من الشاي.



ظل يصب الشاي في الكوب حتى امتلأ وبدأ يسيل من جوانبه.



لكن الراهب، ظل يصب الشاي.



شاهد الأستاذ الشاي المسكوب ولم يعد قادرا على كبح جماح نفسه.



فبادر الكاهن قائلا: "لقد مليء الكوب يا سيدي ولم يعد يقبل المزيد." أجابه نان إن ......





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