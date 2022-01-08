اوراق حراك تشرين2019 الحلقة 23 - سلام إبراهيم

2022/01/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم جمهورية أحزاب الطوائف والقوميات السافلة أنهم يقتلون خيرة شباب العراق توقفوا يا سفلةهذه قصة شاب حاولوا اغتياله يوم أمس وفشلواشوفواأي ضوء يودون إطفائه أي نقاء (قرأت اليوم خبر محاولة اغتيال فاشلة لشاب من الديوانية اسمه "أمير نافع الزلزالي" بعد يومين من محاولة اغتيال ثائر بعبوة ناسفة على طريق الأسكان وسط المدينة.الاسم والشكل ليس غريباً علي وهو صديقي في الفيس بوك، وكلما ......





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