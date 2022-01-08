احذروا هذه الظاهرة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/01/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي 1 -ليست الغاية من هذا المقال : الهجوم على شخص السيد الكاظمي وتحميله مسؤولية انشاء نظام سياسي فاشل في العراق .



فالكاظمي لم يكن واحداً من رموز مجلس الحكم الذين وافقوا على الاسس التي وضعها حاكم العراق الامريكي ( بريمر ) لهذا النظام ، كما لم يكن واحداً من كتاب بنود دستور عام 2005 التي مهدت لاشتغال آليات هذا النظام المحاصصاتية في ادارة الشأن العام ، وانما الغاية من هذا المقال : التنبيه لميل النظام ......





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