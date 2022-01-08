مصرع 16 شخصاً بانهيار مبنى في الصين

2022/01/08 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تسبب انهيار مبنى في جنوب غرب الصين، بمصرع ما لا يقل عن 16 قتيلا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بالصين إن مبنى يضم مطعما في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين انهار يوم الجمعة بعد انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا.

وأضافت الهيئة أن 26 شخصا نقلوا من الموقع وتوفي منهم 16، مشيرة الى أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث.

المصدر: رويترز

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