ترجيح نيابي ببقاء جلسة الغد مفتوحة لحين التوافق على رئاسة البرلمان

2022/01/08 | 08:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح المرشح الفائز علي شداد فارس ، السبت، بقاء جلسة مجلس النواب الأولى مفتوحة لحين التوصل إلى توافق نهائي بشأن الرئاسات الثلاث، فيما أشار إلى أن صورة التحالفات السياسية ماتزال غير واضحة.وقال شداد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسة يوم غد تشير إلى عدم حصول توافق سياسي على اسم مرشح لمنصب […]

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