"بطلب جزائري".. إسبانيا تعتقل متهما خطيرا بعد مطاردة استمرت عاما

2022/01/08 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من عام على الجريمة، ألقت السلطات الإسبانية القبض على متهم في قضية اتجار مخدرات ومحاولة إدخال كمية كبيرة منها إلى ميناء الجزائر، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" المحلية عن موقع "ليفانتي-إي أم في" الإسباني.

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