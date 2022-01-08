الخروج الاميركي يفرض نفسه بقوة على اجندات البرلمان المقبل

2022/01/08 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد المرشح المستقل الفائز علي تركي الجمالي، السبت، أن القوى السياسية الرافضة للوجود الأمريكي في العراق تعتزم طرح ملف اخراج هذه القوات من جديد داخل قبة البرلمان الجديد.وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب السابق اتخذ قرارا ملزما لحكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها بجدولة الانسحاب الأجنبي وفق جداول زمنية […]

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