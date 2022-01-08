امريكا توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى كازاخستان

2022/01/08 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، لجزء من موظفيها في القنصلية الأمريكية بمدينة ألما-آتا الكازاخية وأفراد أسرهم بالمغادرة، كما أوصت الأمريكيين بعدم السفر إلى هذا البلد بسبب الاضطرابات.وقالت الوزارة في بيان، أن “الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في 2 كانون الثاني الجاري أدت إلى إلحاق أضرار جدية في البنية التحتية والمباني الحكومية في […]

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