الديمقراطي: لن نناصر أي طرف شيعي على حساب الآخر

2022/01/08 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد المرشح الفائز عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، السبت، تحالف القوى الكردية مع الاطار التنسيقي او التيار الصدري بشكل منفرد، مؤكدا عدم علمه بالأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية.وقال خليل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سيناريو اعلان مناصرة أي من الاطراف الشيعية على حساب الاخر امر مستعبد وهو مستحيل”، مؤكدا أن حزبه “مايزال ينتظر التوافق […]

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