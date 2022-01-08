الهند تسجل أعلى عدد من الإصابات بكورونا منذ 7 أشهر

2022/01/08 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، ارتفاع مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 35.37 مليون بعد تسجيل أعلى عدد من الإصابات منذ نهاية مايو الماضي وبلغ 141986 إصابة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 ارتفع إلى 483,463 بعد تسجيل 285 وفاة جديدة.

واليوم السبت، اقترب عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا إلى نحو 303 ملايين إصابة في مختلف أنحاء العالم بحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز لفيروس كورونا.

وبحسب المرصد، بلغ عدد الوفيات العالمية جراء وباء كوفيد-19 حوالي 5.48 مليون حالة وفاة.

أما عدد اللقاحات ضد الفيروس التي تم تقديمها للناس في مختلف أرجاء العالم، فوصل إلى نحو 9.37 مليار جرعة لقاح، بعضهم حصل على 3 جرعات والبعض على جرعتين أو جرعة واحدة.

المصدر: رويترز

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