ماهي فوائد السمك الأحمر.. تعرف عليها!

2022/01/08 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ الأسماك الحمراء، بسبب الدهون الصحية، تعمل على تحسين التمثيل الغذائي وتقوية جدران الأوعية الدموية وتسوية ضغط الدم، ومع ذلك، فإن بعض الناس يكونون أفضل حالًا في حال عدم تناولها.ووفقا لاختصاصية التغذية ألينا ستيبانوفا، يجب إدخال المنتج بعناية في النظام الغذائي الخاص بالأشخاص الذين لديهم مشاكل الكبد والمرارة.وأضافت أنه “من المهم أيضًا […]

ظهرت المقالة ماهي فوائد السمك الأحمر..



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