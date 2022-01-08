وداعًا.. جابر عصفور الناقد والمفكر المستنير - فهد المضحكي

2022/01/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي رحيل المفكر والناقد جابر عصفور خسارة كبيرة للحياة الثقافية المصرية والعربية.



جابر عصفور يعد من أهم النقاد والمفكرين العرب الذين انتصروا للحداثة والتنوير.



من أجل هذه القضايا خاض على مدى سنوات طويلة معارك لا تعد مع أصحاب الفكر الظلامي.



لم يكن وصف الدكتور جابر عصفور، والذي رحل منذ أيام عن عمر يناهز 77 عاماً، بالرجل التنويري، أمراً من قبيل الصدفة، وصحيح أن البعض، كما أشار موقع فيتو، استخدم اللقب لـ«ال ......





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