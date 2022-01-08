من هي سعيدة المنبهي؟ - خديجة المنبهي

2022/01/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خديجة_المنبهي من هي سعيدة المنبهي؟ازدادت سعيدة سنة 1952 بمراكش.



انخرطت في النضال التلاميذي، في إطار “النقابة الوطنية للتلاميذ” (ن.وت) في مطلع سبعينيات القرن الماضي؛ ثم انضمت إلى النضال الطلابي، عند التحاقها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها- التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط فالتحقت بـ”الجبهة الموحدة للطلبة التقدميّين”، المعروفة باسم “الجبهة”.



كانت من مناضلات الاتحاد الوطني ......





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