الحقيقة كاملة ومحاكمة الجناة في ملفات الشهداء والمختطفين جزء من نضال شعبنا من أجل التغيير الحقيقي - عبد الله الحريف

2022/01/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الله_الحريف تحية عالية لعائلات الشهداء والمختطفين التي قاست من القمع والتضييق ومن الحرمان من فلذات أكبادهن وناضلت ولا زالت من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة ومحاكمة الجناة في ملفات أبنائهم الشهداء أوالمختطفين وبناتهم الشهيدات أوالمختطفات.تحية عالية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية، وفي مقدمتها حراك الريف، ومعتقلى الرأي وغيرهم من ضحايا القمع المخزني وعائلاتهم التي تعاني وتناضل من أجل ال ......





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