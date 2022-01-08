قيادي بالقانون: اختيار رئيس الوزراء سيكون مفاجئا للجميع

2022/01/08 | 09:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر، السبت، ذهاب القوى الشيعية الفائزة الى مجلس النواب بشكل منفرد، مبينا ان اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون مفاجئا للجميع.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن استمرار الخلاف السياسي بين القوى الفائزة في الانتخابات وهما الاطار التنسيقي والتيار الصدري غير صحيح”، مؤكدا […]

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