2022/01/08 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مذكرة لبنك سيتي غروب الأميركي إنه سيتم إعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم بحلول 14 يناير ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب وسيتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك أميركي لموظفيه: إما التطعيم أو الطرد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك أميركي لموظفيه: إما التطعيم أو الطرد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).