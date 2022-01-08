نائبة تتحدث عن “بدعة” دستورية لتمديد جلسة البرلمان الاولى 15 يوما

2022/01/08 | 09:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استبعدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، تحقيق التوافق السياسي على اختيار الرئاسات الثلاث قبيل الدخول الى الجلسة الاولى للبرلمان، مبينة ان الجلسة يتكون مفتوحة لمدة 15 يوما كما جرى في الجلسات السابقة.وقالت نصيف في تصريح لــ/المعلومة/، إنه “ورغم استمرار المفاوضات السياسية الا ان الامور ماتزال تراوح مكانها ولم تتقدم تجاه […]

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